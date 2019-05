Woodland Sound: a giugno silent disco nel bosco al Parco delle Groane, gratis

Woodland Sound, la silent disco a ingresso gratuito, animerà il Parco delle Groane sabato 1 giugno. Ad aspettare i partecipanti, come scrivono gli organizzatori, "un bosco, la natura, la musica". A costo zero anche il noleggio delle cuffie (per cui è però necessario un documento d'identità).

Il programma

A disposizione tre aree: 'silent disco', con tre colori e altrettanti generi musicali (oldies, mash up, party musci con missin red e Frida Mea, Uk bass e techno con Kaishi e #cl_audio e dancehall, reggae e good vibes con Massi Lester e Luca Il Kasse Procopio); 'green tunnel', un giardino segreto dove verranno sperimentati nuovi suoni, tra elettro rock live e ambient; 'green theatre', "un palcoscenico nel verde del centro parco per arie d'opera dal vivo e racconti teatrali silvestri", come si legge nel testo di presentazione dell'evento.

In programma anche una performance artistico-ambientale con l'allestimento di un velo trasparente sugli alberi, un bozzolo magico per proiettare tessiture luminose a intensità discontinua. Obiettivo far riflettere sui cambiamenti climatici e le catastrofi ambientali.