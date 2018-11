Sofia dell Rive al Centro Commerciale Auchan monza

Venerdì 23 novembre la webstar incontra i fan e firma le copie del suo nuovo libro “#Help!”

Challenge, BackToSchool, Vlog, #Ask, Musically e molto altro. I video pubblicati su YouTube di Sofia Dalle Rive sono tantissimi, esattamente come i suoi follower. Dietro allo schermo, però, c’è una normalissima adolescente che adora incontrare i suoi fan, proprio come avverrà venerdì 23 novembre alle ore 17 al Centro Commerciale Auchan Monza in occasione della presentazione del suo nuovo libro.

Nelle pagine di “#Help!” – introdotte dalla prefazione di Giulia De Lellis – la giovane webstar racconta se stessa alle prese con scuola, famiglia, amore e moda, con consigli sugli outfit giusti per ogni occasione e qualche incoraggiamento per vedersi belli allo specchio nonostante i difetti. Consigli preziosi, soprattutto in un’età in cui il corpo cambia e i giovani si sentono spesso inadeguati.

Uno speciale appuntamento per conoscere la propria influencer preferita dal vivo, che il Centro Commerciale Auchan Monza offre ai propri visitatori gratuitamente.