Solidarietà nell'emergenza: Synlab Cam Monza torna a ospitare Cesvi Onlus  

Dal 13 al 17 luglio gli operatori di Cesvi Onlus torneranno ad animare l’ingresso del Polidiagnostico Synlab CAM Monza, questa volta per raccontare a chiunque fosse interessato i progetti sviluppati negli ultimi mesi di emergenza sanitaria nazionale. Donazioni di macchinari e dispositivi di sicurezza ad alcune delle strutture ospedaliere più colpite, assistenza agli over 65 nelle piccole incombenze quotidiane e supporto psico-emotivo a questa fascia così esposta, sono stati solo alcuni degli impegni presi con tempestività e competenza dalla onlus. Oltre che su questi fronti più evidenti, Cesvi ha lavorato per dare speranza ai bambini vittime di violenza domestica, che nella convivenza continuativa imposta da questi mesi di lockdown hanno sofferto l’aggravarsi di situazioni già delicate: un fenomeno sottostimato nel nostro Paese, ma che presenta numeri importanti.



Cesvi, dal 2017, ha attivato un programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile in Italia supportando ad oggi 1142 minorenni attraverso spazi di ascolto, percorsi di psicoterapia per il superamento del trauma, attività ricreative e sostenendo 530 genitori in difficoltà con percorsi di genitorialità positiva per insegnare loro a riconoscere i bisogni dei propri figli e a darvi una riposta adeguata.



Gli operatori di Cesvi saranno presenti nella sede di Synlab CAM Monza per tutta la settimana, a partire dal 13 luglio, dalle ore 8 alle ore 19 con l’intento di sensibilizzare i cittadini raccontando la loro esperienza sul campo in occasione di un’emergenza sanitaria che ha toccato l’intera popolazione. Cesvi onlus è un’organizzazione umanitaria bergamasca, divenuta oggi una delle prime 10 onlus italiane per numero di progetti sostenuti.



