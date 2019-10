Sony World Photography Awards: la mostra alla Villa Reale

Fino al 3 novembre 2019 alla Villa Reale di Monza è visitabile la mostra Sony World Photography Awards, che permette di ammirare le fotografie vincitrici e finaliste del noto ed eterogeneo concorso fotografico.

In esposizione una bellissima panoramica delle migliori opere contemporanee realizzate negli ultimi 12 mesi da fotografi provenienti da 195 diversi paesi.

“Sono davvero orgoglioso di questo incarico - commenta Denis Curti, curatore della mostra in Italia - curare per la quarta volta l’edizione italiana dei Sony World Photography Awards è per me motivo di grande soddisfazione. Ho visto, anno dopo anno, un incremento di partecipazione e della qualità delle proposte. Tre anni fa ho avuto il privilegio di essere parte della giuria e posso testimoniare della passione e della competenza dei membri dello staff e della giuria. La caratura internazionale di questa manifestazione non ha concorrenti e visitare questa mostra è per tutti l’occasione di conoscere e approfondire le tematiche più avvincenti che riguardano il nostro mondo e gli uomini e le donne che lo abitano. Questa edizione è ancora più attesa perché il titolo di Fotografo dell’Anno, il più ambito del concorso, è stato assegnato al fotoreporter italiano Federico Borella”.

Con la sua serie intitolata 'Five Degrees' Borella ha documentato la piaga dei suicidi maschili nella comunità agricola di Tamil Nadu, nel sud dell’India. "Il valore documentaristico degli scatti di Federico Borella - sottolinea Curti - emerge non solo attraverso i soggetti, ma anche nella varietà della tecnica utilizzata che spazia dal ritratto alla natura morta alle vedute aeree e di paesaggio”.