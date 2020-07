Spaghettata benefica per aiutare i bambini in ospedale

Buon cibo e solidarietà: due ingredienti che si amalgamano perfettamente per una serata all'insegna della buona tavola e della beneficenza.



Il 30 luglio dalle 19 il Centro sportivo di Biassono si trasformerà in una grande cucina. Principe del menù la pasta: una spaghettata di carbonara cacio e pepe, abbinata a un ricco piatto di salumi. Il tutto innaffiato da buona birra e infine caffè.



L'iniziativa, promossa dall'associazione Amici del Monza, non ha solo l'obiettivo di fare un regalo ai golosi. I fondi raccolti verranno infatti devoluti all'Abio (Associazione per il bambino in ospedale). Il sodalizio, presente e attivo anche in Brianza, da anni opera all'interno dei reparti di Pediatria coinvolgendo i giovani pazienti in momenti ludici, giochi, attività per far dimenticare, fosse anche per qualche ora al giorno, il dramma della malattia.



Prezioso anche il sostegno che i volontari forniscono ai genitori che vivono l'esperienza della malattia del figlio.



La quota di partecipazione è di 20 euro. Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 28 luglio telefonando al numero 340.2279814.