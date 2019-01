Spazio Creative alla Villa Reale di Monza

Creativo è uno spazio dedicato a laboratori di riciclo per bambini dai 6 ai 12 anni attivo la seconda e quarta domenica del mese dalle 14 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:00) a ciclo continuo, dove ogni bambino potrà esprimere la propria creatività supportato dal nostro staff.

Lo spazio è aperto a tutti i bambini visitatori e non, il genitore potrà recarsi in biglietteria ogni domenica per iscrivere il proprio figlio alle attività proposte, lo spazio è disponibile senza prenotazione.



A fine laboratorio il bambino potrà portare a casa i propri lavori.



Tappi, carta, plastica, barattoli, giornali, lampadine, bottoni, tessuti, cialde del caffè e ogni materiale riciclabile, daremo nuova vita a oggetti che quotidianamente usiamo e buttiamo.



Tariffa

Bambini 5€

Durata min. 45’ – max 2,5 ore

Fino ad esaurimento posti (max 25 bambini)

Non è consentita la prenotazione



Per informazioni:

@glieventidivillarealemonza

villarealemonza@vivaticket.com