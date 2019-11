Special Rally Circuit: il weekend dell'Autodromo

Uno speciale circuito rally con 75 equipaggi: è il programma di sabato 16 e domenica 17 novembre all'Autodromo di Monza. Il pomeriggio della prima giornata sarà riservato alle prove libere, allo shakedown e alle ricognizioni con vetture stradali.

Domenica invece si entrerà nel vivo con le quattro prove speciali previste dalla gara. La PS 1 e PS 3 'Vedovati' hanno un percorso di 23,4 chilometri e partiranno rispettivamente alle 8.08 e alle 13.07. La PS 2 e PS 4 'Special Vedovati' inizieranno invece alle 10.41 e alle 15.40 su un percorso lungo 17,3 chilometri. Le vetture percorreranno quindi 81,4 km di Prove Speciali, per un chilometraggio complessivo della manifestazione di 83,6 km.

La classe regina della gara di Vedovati Corse, che festeggia per l’occasione trent’anni di attività come organizzatore di eventi rallistici, è la R5 con ventisette vetture in gara. Seguono, in termini di numero di iscritti, le undici auto R2, sei R3C e quattro Wrc con l’aggiunta di una Wrc Plus. Quest’ultima è la Ford Fiesta Wrc guidata da Fabrizio Fontana e Simona Savastano. Si segnalano inoltre gli equipaggi Nucita-Di Caro con Hyundai i20, Miele-Cerutti con Citroen DS3 Wrc e Perico-Turati con Volkswagen Polo.

L’ingresso in Autodromo sabato è gratuito. Domenica il biglietto costa 14 euro (ridotto 10 euro). Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti in prevendita, è possibile consultare www.monzanet.it.