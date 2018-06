Auto sportive e velocità protagoniste del fine settimana al Monza Eni Circuit

Fine settimana targato Quattroruote e TopGear al Monza Eni Circuit. Sabato 16 giugno dalle 9 alle 18 si terrà in Autodromo la prima edizione della Speed Parade di Quattroruote con test drive, drifting nel paddock e una sfilata di auto con il commento di esperti. Domenica 17 giugno il circuito sarà invece riservato al track day e ritrovo GT Cup di TopGear e Michelin.

Il programma di sabato della Speed Parade prevede il "Carousel", una sfilata delle più belle auto di ieri e di oggi, commentate in diretta dagli esperti di Quattroruote e TopGear. Si proseguirà con gli “Hot lap”, adrenalinici giri di pista sulle supersportive al fianco di piloti professionisti. Tra le auto protagoniste, ci saranno Abarth 124 GT, Alfa Romeo 4C, Fiat 124 Spider, Honda Civic e Civic Type-R, Toyota GT86.

Protagoniste domenica, dalle 9 alle 18, saranno invece le auto sportive dei semplici appassionati che metteranno alla prova le loro abilità sulla pista monzese con il track day GT Cup. A disposizione dei partecipanti ci sarà un team di esperti che aiuterà a sviscerare ogni aspetto legato a pilotaggio e performance e i tecnici di Michelin Motorsport. La GT Cup è anche un evento dove gli appassionati possono confrontarsi sui vari modelli di auto e mettere in mostra la propria vettura in un "salone a cielo aperto" nel paddock. Per partecipare ai giri di pista è necessaria una pre-iscrizione, due turni di pista saranno riservati alle vetture Porsche.

L'ingresso in Autodromo sabato 16 e domenica 17 giugno è gratuito. Sono a pagamento i parcheggi interni (auto a 10 euro, moto a 5 euro).