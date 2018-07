Festival "Non solo Clown" in piazza a Monza

Clown, giocolieri, mangiafuoco e musicisti.

Torna ad animare le sere d'estate a Monza la rassegna internazionale di spettacoli che porta in città le performance di artisti di strada. Il primo appuntamento è per sabato 7 luglio mentre il calendario delle serate si concluderà il 25 agosto. Tutti gli spettacoli, che vedranno esibirsi ogni weekend artisti diversi con differenti specialità e animazioni, si terranno in piazza Trento e Trieste dalle 21 alle 24 e saranno gratuiti.

Di seguito il programma delle serate di luglio.

Sabato 7 luglio

Scowit Vigneri (clown) Crazy Comic Show ore 21.00 Duo Street (acrobatica) Rokinrolla ore 21.45 Chilowatt (Cirko elettrico) Rex ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Sabato 14 luglio

Claudio Mutazzi (clown) Romeo e Giulietta ore 21.00 MPC (giocoleria) Tuto Real ore 21.45 Antonio Antonini (manipolazione e fuoco) Prometeo ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Sabato 21 luglio

Ewan (manipolazione) Il pazzo con la motosega ore 21.00 Dimidimitri (giocoleria) The Clown ore 21.45 Weldesylasye (clown e mimo) La scimmia Berta ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Sabato 28 luglio

Dario Cerrato (funambolo) Il tesoro di Capitan Darius ore 21.00 The Beat Brothers (mimo) The beat goes on ore 21.45 Gaia Atmen (fuoco) Madama Scintilla ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15. SABATO 4 AGOSTO Cisko (fuoco) Jokery ore 21.00 Sasha Trapletti (mimo e clown) Il Barbiere ore 21.45 Lorenzo Crivellari (giocoleria) Full swing ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Programma di agosto

Sabato 4 agosto

Carlotta Risitano (filo teso) La Clownesse ore 21.00 Giuseppe Sinatra (clown) The Bestia ore 21.45 Cristina Geninazzi (aerea) Jenny Pavone ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Sabato 18 agosto

Collsel (manipolazione) Aprite pure quella porta - La fermata dei freaks ore 21.00 Davide Fontana (clown e giocoleria) Top Secret ore 21.45 Duo Al'er (aerea) Azione elastica ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.

Sabato 25 agosto

Girovago (clown) Il giro del mondo ore 21.00 Skapigliati Street (acrobatica) T.N.T. ore 21.45 Zio Beppe (teatro) Chez Dimì ore 22.30 Gran Galà finale con tutti gli artisti ore 23.15.