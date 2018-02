Spettacolo di beneficenza a Limbiate - Accendi una stella: balla per Make a Wish!

Sabato 10 febbraio alle 20.30 presso il Teatro Comunale di Limbiate andrà in scena "Accendi una stella: balla per Make-a-Wish! ", uno spettacolo di beneficenza organizzato da Talent School Rary di Muggiò con la partecipazione di Sporting Club Leonardo di Milano, Fitkid, Scuola di danza Il Sogno di Usmate Velate, Progetto Dance and Fitness di Cavenago Brianza, Olimpia E. Dossena di Caponago, Propatria di Milano e Fisac.



Musica, balli scatenati e tante risate per raccogliere fondi a sostegno di Make-a-Wish, l’organizzazione non profit che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi patologie per portar loro gioia, forza e speranza.



Insieme ai ragazzi delle scuole di ballo e delle società sportive si esibiranno anche la cantante Laura Ciriaco con con Acoustic Traffic Trio, le ballerine della Sinphony Dance Company di Daniela Conti, l’attrice Francesca Ricci e direttamente dalle semifinali di Italia’s Got Talent 2017 l’attore Daniele Cauduro.

Prevendita biglietti tel.3341828568 o scrivere a info@talentschoolrary.com

