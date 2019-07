I Legnanesi a Seveso

Eccezionalmente a Seveso, Venerdì 06 Settembre ore 21:00, I LEGNANESI.



La compagnia teatrale, amata in tutta Lombardia e non solo, si esibirà in nuovo spettacolo da non perdere, dal titolo :"70 voglia di ridere c’è!", per festeggiare 70 anni di tradizione e risate. Il divertimento è assicurato!



Ma c'è di più.

Lo spettacolo, organizzata dai volontari della Croce Bianca di Seveso avrà come obiettivo di finanziare l'acquisto di una nuova ambulanza.

Un occasione quindi imperdibile per ridere, stare bene insieme e fare del bene!



Per informazioni e prevendita dei biglietti è sufficiente chiamare il numero 339-6936522.



L'evento si svolgerà presso il centro Polifunzionale viale Redipuglia Seveso



I volontari della Croce Bianca Milano sez. Seveso ringrazia la comunità per il supporto