Trampolieri, fate, lanterne e cascate di coriandoli al parco: ecco lo spettacolo gratuito 'Voci nel bosco'

Trampolieri, fate ed elfi al parco. È quanto accadrà nella serata di giovedì 27 giugno, nel parco di via Roma, a Bovisio Masciago, dove si terrà lo spettacolo gratuito 'Voci del bosco', a cura del Teatro dell’Aleph.

"Quando cala il buio c’è una vita che si risveglia e che affascina: è quella degli abitanti delle selve e dei boschi, ovvero fauni, fate, elfi ed esseri alati - scrivono gli organizzatori -. Una serata tutta da vivere, per ogni età, quella in programma".

Per l'occasione lo spazio verde in centro città si popolerà di trampolieri, fate ed elfi che tenendo a bada la Strega Rossina, invidiosa della piccola Fata della Primavera, introdurranno il pubblico alla bella stagione con un rito fiabesco, celebrato al lume delle lanterne tra danze e cascate di coriandoli. "Uno spettacolo adatto a tutte le età, ricco di poesia e fantasia - annota il Comune di Bovisio -. Per una serata, a ingresso libero, che invoglia a partecipare alla vita cittadina e a tenere spento per una volta il televisore di casa".