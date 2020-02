San Gerardo non solo luogo di cura ma anche di cultura: spettacolo gratuito in ospedale

Uno spettacolo teatrale in ospedale. Al San Gerardo di Monza per domenica 23 febbraio è in programma uno spettacolo teatrale aperto a tutti e a ingresso gratuito. La rappresentazione è stata organizzata dalla ASST di Monza con la struttura di Chirurgia Toracica insieme all’associazione Medicuore e con la collaborazione di Avo. Lo spettacolo, dal titolo "El Campett del Signur", tre atti in dialetto milanese di Peppino de Filippo, si terrà alle 15.30 presso l'Auditorium, ad ingresso libero.

L’obiettivo - spiegano dal San Gerardo - è quello di "avvicinare i cittadini al nostro ospedale e con l’intento di alleviare un pomeriggio di degenza dei nostri ospiti e delle loro famiglie".

Le eventuali offerte raccolte serviranno a potenziare le dotazioni delle sale chirurgiche della chirurgia toracica. L'idea è anche quella di festeggiare l'arrivo del Carnevale.