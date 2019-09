"Speciale diversamente comico", spettacolo con i comici di Colorado per il San Gerardo

Ridere per una buona causa. Succederà proprio questo lunedì 21 ottobre al teatro Manzoni quando si aprirà il sipario sullo spettacolo “Speciale diversamente comico”.

L’evento, che coinvolge i comici di Zelig e Colorado, organizzato in colaborazione con l’ASST di Monza, il comune e le associazioni “Brianza per il Cuore” e “A.L.I.Ce. Monza Onlus” vuole essere un’occasione per una raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature che verranno utilizzate nei reparti dell’ospedale San Gerardo.

Gli artisti hanno aderito subito con favore alla richiesta della ASST di Monza di mettersi a disposizione per la serata di cabaret, grazie all’organizzazione e alla regia di Salvatore Ferrara, presidente dell’associazione Nazionale Italiana Comici. Il cast è di tutta eccezione: a presentare la serata Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, coadiuvato dalla piccola Gaja Tedone, 9 anni. Poi Francesco Rizzuto, Max Pieriboni, Giancarlo Barbara, Mago Elias, Beppe Altissimi, Stefano Chiodaroli, Giovanni D’Angella, Pis&Lov, Laura Magni, Enzo Polidoro, Aurelio Cammarata e Aldo Nicolini.

Non da meno la collaborazione con il Comune di Monza che ha concesso a titolo gratuito il Teatro Manzoni.

“Ringrazio chi si è messo a disposizione per questa iniziativa per raggiungere obiettivi così impegnativi - sottolinea il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone –. Nel campo della sanità è fondamentale il gioco di squadra che si concretizza, in questo caso, attraverso la collaborazione spontanea e sentita delle Associazioni di Volontariato e con la sensibilità dell’associazione Nazionale Italiana Comici, presieduta da Salvatore Ferrara, che da anni mi segue e mi offre il loro incondizionato e “travolgente” supporto”.

I biglietti sono già disponibili presso la sede dell’Associazione Brianza per il Cuore, Villa Serena, secondo piano, ospedale San Gerardo, Monza, via Pergolesi 33, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 (tel. 039.2333487).