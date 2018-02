Spettacolo "Un papà! Sarà maschio o femmina?" al Binario 7 di Monza

Domenica 4 marzo alle 16, per l’ottavo appuntamento di Teatro + Tempo Famiglie al teatro Binario 7 di Monza in scena "Un papà! Sarà maschio o femmina?", uno spettacolo sul rapporto tra suoni ed emozioni.

Una strana notte per nascere, una strana e profonda notte. Fortunatamente questo papà è pronto, nonostante l’ora tarda. Passeggino, vestitini, pannolini e un milione e mezzo di giocattolini. Dovrebbe esserci tutto. E se non bastasse? Questo papà un po’ di paura ce l’ha. Il suo bambino arriva e lui non sa come si fa il papà! E se piange, che si fa? Ci vuole una ninna per fare la nanna! Ma questo papà non sa suonare, non sa cantare, non sa inventare… E allora ascolta i suoni che gli girano attorno, come un girotondo, quelli dentro un ricordo, quelli che gli stanno dentro: il cuore che batte come una cassa, il respiro che soffia, la voce che strilla e si attorciglia. Metti tutto assieme nell’ attesa ma fai in fretta che il bimbo nuovo non aspetta. Ce la farà? E il bimbo? Che voce avrà?