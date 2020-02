Una grande dama alta 4 metri arriva in piazza a Monza per il Carnevale: ecco Madame Operà

In occasione del ricco calendario di eventi per il Carnevale di Monza, sabato 29 febbraio, dalle 16 alle 19, in piazza Trento e Trieste arriva Madame Operà.

Ad aspettare il pubblico di grandi e piccini una straordinaria performance che avrà per protagonista una grande dama alta quasi 4 metri e con una gonna larga 3 metri. La magia del teatro lirico coinvolgerà tutti gli spettatori.