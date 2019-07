'Fitness in the Park': a luglio sport gratis al Parco di Monza

Per tutti coloro che vogliono mantenersi in forma senza spendere un euro, a luglio, ogni mercoledì vengono proposti incontri di fitness all'aperto, a costo zero.

"Unisciti al nostro gruppo e allenati con noi!", scrivono gli organizzatori, dando appuntamento a chi desidera prendere parte all'attività al cancello di Vedano al Lambro, in fondo a Via A.Villa (di fronte alla pista di atletica della palestra della scuola, poco prima dell'oratorio di Vedano), all'interno del Parco di Monza. Le iniziativa si svolgerà dalle 19:15 alle 20:30.

Gli incontri sportivi sono tenuti da Francesco Radice, dottore in fisioterapia. La partecipazione agli incontri è gratuita ma è obbligatorio prenotare al numero 039483579, oppure scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook dell'evento. Gli incontri, precisano gli organizzatori, si effettuano condizioni meteo permettendo. È previsto un massimo di 20 partecipanti.