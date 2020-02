Storie nel nido, sabato 15 febbraio ad Agrate uno spettacolo per famiglie gratis

Sabato 15 febbraio il primo appuntamento per le famiglie della rassegna Storie nel nido, con la produzione di Teatro del Buratto, arriva all'Auditorium Mario Rigoni Stern.



"Un contesto scenografico semplice e caldo - scrivono gli organizzatori - un nido, un angolo raccolto di piumoni e cuscini, dove anche una piccola piuma ricevuta all'ingresso, così come un morbido cuscino portato da casa, ci potranno aiutare a sistemare il 'nostro' posto e a stare più comodi. Si tratta di piccoli elementi offerti per costruire insieme il luogo del racconto, dove si troveranno libri, alcuni dei quali saranno oggetto delle narrazioni giocate dagli attori, mentre altri saranno semplici suggerimenti".

Lo spettacolo - a ingresso gratuito - è stato ideato da Franco Spadavecchia e messo in scena da P. Battaglia, R. Coluccini, A. Pini. L'età consigliata per assistere alla messa in scena è dai 2 ai 5 anni.