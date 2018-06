Street food a Limbiate: festa della Braceria e dei sapori dell'Argentina

Street food dedicato ai sapori, ai profumi e ai colori dell'Argentina in piazza a Limbiate. Da giovedì 21 giugno fino a domenica 24 giugno in piazza Aldo Moro (frazione Villaggio dei Giovi) si potranno trovare asado, angus sfilacciato, gamberoni allo spiedo, manzo alla brace, cartocci vegetariani, chorizos, empanadas e molte altre specialità della cucina argentina.

La manifestazione è a ingresso gratuito e ogni sera, insieme alla ricca offerta di specialità tradizionali on the road, non mancherà l'intrattenimento per grandi e piccini con musica dal vivo e un'area bimbi.

Gli orari

Giovedì 21 Giugno: dalle 17.00 del pomeriggio alle 23.30 di sera

Venerdì 22 Giugno: dalle 17.00 del pomeriggio alla 01.00 di notte

Sabato 23 Giugno: dalle 11.00 del mattino alla 01.00 di notte

Domenica 24 Giugno: dalle 11.00 del mattino alle 23.30 di sera