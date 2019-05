'Hop Hop Street Food': a maggio cibo da passeggio e birre artigianali

Hop hop street food arriva a Brugherio con le sue 30 cucine itineranti, in tour per otto mesi in 60 città. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio l'Area Luna Park di via Turati si animerà con un super evento all'insegna del gusto.

"Ogni nostro evento - scrivono gli organizzatori - è pensato per permetterti di gustare le migliori specialità di cibo di strada da tutto il mondo nel modo migliore: sotto casa tua". Oltre ai piatti, sia salati che dolci, gli avventori potranno provare un un'ampia selezione di birre artigianali, oltre a immergersi in un'atmosfera tutta di festa.

L'entrata sarà come sempre libera. La manifestazione, avendo posti a sedere al coperto, si svolgerà anche in caso di pioggia.