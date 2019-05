Street food, musica e birra: il super festival al Carroponte

Dal 23 al 26 maggio al Carroponte arriva Street Food Festival, una quattro giorni a ingresso libero dedicata al cibo di strada tra sapori, profumi e prelibatezze che esprimono appieno i valori dell’arte culinaria più vera e autentica. E la sera musica, con dj set (venerdì) e live (sabato e domenica, tributi dedicati a Ligabue e Vasco) accompagnati da tanta birra.

L'evento

L’evento ospita mezzi (carretti, apette, roulotte degli anni ’60 e camioncini vintage) provenienti da ogni regione d’Italia - dalla Valtellina fino alla Puglia – capaci di soddisfare le esigenze culinarie più disparate, dall’aperitivo al dolce. Ma ad essere protagonista non sarà solo la cucina di strada italiana: il Carroponte ospiterà anche food truck legati alla gastronomia brasiliana, peruviana e greca.

"Grazie a queste vere e proprie cucine itineranti - scrivono gli organizzatori - i concetti di fast, cheap, gourmet, design e spirito on the road si incontrano, offrendo al pubblico un’esperienza gastronomica unica, innovativa e in linea con uno stile di vita al passo coi tempi".

La musica

In programma anche diverse iniziative musicali. Venerdì appuntamento con Nicola Fasano; sabato, grazie alla serata Lost in the 90’s, con Nathalie (Soundlovers) e Carolina Marquez; e domenica con Jack Mazzoni. Per restare aggiornati su tutte le novità, è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale.