Street food in piazza a Lissone per il Gran Premio

Cibo da strada, birra artigianale, dj set e una pista su cui divertirsi. Col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza, da oggi a domenica 8 settembre Piazza Libertà ospiterà «Street Food Race», evento ad ingresso gratuito promosso da Luca Events in collaborazione con Twister Street Food on the road.

Dalle 10 a mezzanotte, Piazza Libertà si animerà con luci, colori e sapori grazie alla presenza di dieci truck che proporranno specialità culinarie tipiche di ogni parte d’Italia; non mancheranno poi birre artigianali e tante altre golosità pronte a catturare grandi e piccoli.

Venerdì 6 e sabato 7, dalle 21.30, Piazza Libertà sarà caratterizzata da un dj set che diffonderà musica in attesa della gara di domenica che si disputerà per la 90^ volta sull’Autodromo Nazionale.

Ma anche in Piazza Libertà si potrà “vivere” il gusto della competizione e della velocità: nel cuore del Centro storico di Lissone sarà infatti allestito uno speciale circuito in cui 12 biciclette a 4 ruote permetteranno a tutti i «piloti» di provare il brivido della velocità e di sfidarsi in gare mozzafiato.

“Anche Lissone si prepara ad accogliere il Gran Premio di Formula 1 con eventi attrattivi per la cittadinanza e per i tifosi che giungeranno in Brianza da ogni parte del mondo - afferma Alessandro Merlino, assessore al Marketing Territoriale - il nostro Centro città vivrà grazie allo street food, alla musica e alle macchinine a pedali, offrendo occasioni di divertimento a tutte le fasce d’età”.