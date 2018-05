Festival dei Sapori dalle Regioni e dal Mondo a Limbiate

A Limbiate golosità dalle Regioni e dal Mondo con il Festival dei Sapori.

La kermesse è in programma dal 18 al 20 maggio per una tre giorni dedicata allo street food tipico del Bel Paese e internazionale con tantissime specialità di cucina da strada dolci e salate gourmet dall'Italia e dal mondo per tutti i gusti, birra fresca e musica dal vivo tutte le sere.

L'appuntamento è in piazza Tobagi per l'intero weekend dove saranno presenti quindici postazioni di street food dove si potranno trovare carne di cavallo dalla Puglia, arrosticini abruzzesi, arancini di Sicilia o pizza fritta campana, carne BBQ in stile texano e specialità da Grecia, Argentina, Brasile. Ingresso libero.