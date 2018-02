Street Food Parade a Senago

Dal 23 al 25 marzo Senago diventa la capitale del cibo on the raod. Nel comune milanese alle porte della Brianza infatti in piazza Aldo Moro è in programma la manifestazione Street Food Parade.

L'evento, della durata di tre giorni, è orgaizzato da Street Food - Around the World con il patrocinio del Comune di Senago.

Per tre giorni saranno presenti in piazza venti food truck selezionati con stand, musica e animazione. Ingresso gratuito.

Orari - Venerdì 23 marzo stand aperti dalle 18:00 alle 00:00 - sabato 24 marzo stand aperti dalle 12:00 alle 00:00 - domenica 25 marzo stand aperti dalle 12:00 alle 00:00.