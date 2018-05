Specialità dal Sud con il "Terrone fuori sede" al Carroponte

Arancini, cannoli siciliani farciti al momento, focaccia pugliese e pasticciotti. Queste sono sono alcune delle specialità "made in Sud" che dal 21 al 24 giugno si potranno trovare tra i food truck al Carroponte in occasione della manifestazione "Il terrone fuori sede - La Festa" l'amato format che rende omaggio a "quelli di giù ma anche quelli di su che amano quelli di giù", come scrivono gli organizzatori.

L'ingresso è sempre gratuito. Oltre alle specialità del Sud Italia in programma anche musica dal vivo, dj set, presentazioni, masterclass, laboratori di pizzica, attività per bambini e famiglie.