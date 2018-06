Street food e Music Festival a Villasanta. Nell'area feste di via Nazario Sauro da venerdi' 13 a domenica 15 luglio è in programma una manifestazione dedicata alle specialità del cibo da strada con un ricco programma di animazione e intrattenimento con la Croce Rossa.

Dopo il grande successo dello scorso anno la tre giorni di festa torna in città con tantissime specialità di cucina on the road dolci e salate gourmet per tutti i gusti, buona musica dal vivo tutte le sere, attività e intrattenimento. Per tutto il weekend sarà attivo il minigolf e sarà possibile cimentarsi con giri in sella a pony e a cavallo.