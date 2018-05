Un weekend dedicato allo street food a Vimercate. Sabato 26 e domenica 27 maggio in città approdano le specialità del cibo da strada.

Prelibatezze grigliate, golosità fritte e ancora taglieri di salumi e formaggi, dolci e birra saranno i protagonisti del fine settimana consacrato al gusto. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale La Presentosa.

I presidi street food saranno presenti in piazza Roma e in piazza Santo Stefano e la manifestazione sarà accessibile dalle 9 a mezzanotte il sabato e dalle 9 alle 21 la domenica. In programma anche intrattenimento con musica e la presenza di un'area ludica ed esibizioni di danza del ventre. Ingresso libero.