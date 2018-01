Street food e grande festa in piazza a Desio per il Saint Patrick's Day

Grande festa a Desio dal 16 al 18 marzo 2018.

Per la prima volta in Brianza arriva il Saint Patrick's Day con street food e animazione organizzato da Tipico Eventi.

Per tre giorni piazza Don Giussani si colorerà di verde per celebrare il santo patrono di Irlanda, San Patrizio, che cade ogni 17 Marzo. In programma festeggiamenti, musica folk, parate, birra e cibo di strada con truck selezionati da tutta Italia e tantissimo divertimento.

Ingresso gratuito.