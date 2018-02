Street food e Art Festival in piazza a Monza

Tre giorni di golosità "condite" con arte, musica e intrattenimento. Torna per il terzo anno consecutivo in piazza a Monza Elite Food Festival. Appuntamento da venerdi 15 a domenica 17 Giugno 2018 nella centralissima piazza Trento e Trieste nel capoluogo brianzolo.

In piazza sarà presente una selezione di food truck e Ape car provenienti da tutta Italia che proporranno ai visitatori specialità dolci e salate da gustare on the road. Le cucine saranno aperte dalla mattina alla sera e in piazza sarà presente anche una selezione di prodotti gluten free, per vegani e per celiaci insieme a birre artigianali.

Oltre al buon cibo la kermesse promette di stupire gli ospiti con intrattenimento, artisti di strada e musica. Saranno presenti anche stand di hobbisti e bancarelle.

Gli orari: venerdi dalle 18 alle 24:30, Sabato e Domenica dalle 11 alle 24:30. Ingresso gratuito.