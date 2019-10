Supercar all'autodromo di Monza: domenica GtCup di TopGear

Esposizione di vetture nel paddock, simulatori di guida e area bambini. È il programma della GtCup di TopGear che domenica 6 ottobre porta le supercar all'Autodromo di Monza.

Il programma

La giornata di festa segnerà l'ultima tappa stagionale della fortunata rassegna ideata dalla rivista di automobilismo. Fulcro dell'iniziativa sarà l’attività di track day in pista con sessioni di guida aperte al pubblico in modalità 'open pitlane', dalle 9 alle 18. Durante la giornata, i piloti con più esperienza, alla guida di vetture stradali con potenza superiore a 400 cavalli o vetture stradali molto leggere con potenza superiore a 300 cavalli (come Radical e Lotus Exige 350), potranno correre in sessioni a loro riservate chiamate Master400.

Il paddock del circuito sarà invece destinato all’esposizione di centinaia di vetture sportive selezionate dalla redazione di TopGear. Tra queste, anche dei gioielli d’eccezione come le Pagani, casa che ha festeggiato proprio a Monza i vent’anni di Zonda, e la hypercar elettrica italiana Frangivento Asfanè Diecidieci. Saranno a disposizione, per prove su strada, anche auto Kia, Hyundai, Toyota, Lexus, Jaguar e Land Rover.

Sparco fornirà invece alcune postazioni di guida Sim Rig II dove il pubblico si potrà mettere alla prova con un torneo di simracing targato Assetto Corsa. Per i più piccoli infine sarà allestita un'area con auto in miniatura e piste telecomandate.