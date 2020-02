Supermarket - A modern musical tragedy: il 7 e l'8 marzo al Binario 7

Supermarket - A modern musical tragedy - lo spettacolo di Gipo Gurrado - andrà in scena al Teatro Binario 7 sabato 7 e domenica 8 marzo. La pièce, fuori dal comune, è piena di situazioni surreali, di risate tragicomiche e di poesia. "A tratti senza parole - scrivono dal Teatro -. Perché quello che succede dentro a un supermercato lascia proprio così".

Ad aspettare il pubblico un non-musical con nove attori e una partitura sonora fatta di canzoni originali, a cui si aggiunge sia un sound design costruito con suoni e rumori ripresi in un vero supermercato, sia una serie di annunci ad hoc con una drammaturgia originale. E mentre quello che esce dagli altoparlanti incanta e ipnotizza, tra gli scaffali del supermercato si compie il rito del 'procacciarsi il cibo'. "Come i membri di una tribù - scrivono gli organizzatori - cerchiamo di proteggere i nostri cari affrontando sfide, pericoli, avversità̀... tutto per riuscire a riempire il carrello della spesa, per riuscire ad avere le scorte per superare l’inverno, il mese, la settimana".

Come una vera e propria tragedia, Supermarket inizia con un prologo surreale, per dare poi spazio all’entrata in scena del coro di personaggi. Un avvicendarsi di situazioni comiche trasforma in grottesco disavventure comuni a chi si trova abitualmente a fare la spesa: dall’attesa del proprio turno al banco gastronomia fino al litigio per la coda alla cassa. Al centro del racconto ci sono le persone, con i loro stati d’animo, i loro sentimenti e i loro pensieri. E con una vita che li aspetta fuori, appena superate le casse. Persone bizzarre che incontriamo ogni volta che andiamo a fare la spesa. E quelle persone bizzarre, per gli altri, siamo noi. "Dopo aver visto Supermarket - si legge in una nota di Binario 7 - non sarà più possibile andare a fare la spesa senza scoppiare a ridere, senza pensare di trovarsi dentro a uno spettacolo comico, a una coreografia di massa, a un musical fuori dal tempo... senza sentirsi protagonisti di uno spettacolo esilarante".