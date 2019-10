“Tattoo week-end" a Chiuduno: tatuaggi, spettacoli e musica!

Torna l’appuntamento autunnale di Tattoo weekend, la fiera del tatuaggio di Chiuduno che ogni anno registra un grande successo di pubblico.

Due giorni all’insegna del divertimento, in cui appassionati e curiosi dell’arte del tatuaggio potranno farsi tatuare da 180 tatuatori professionisti, con proposte e stili per tutti i gusti.

Non solo tatuaggi però: tanti gli spettacoli e le performance, sportive e musicali che animeranno l’evento. Attiva anche un’area food no stop, all’interno della quale si svolgerà anche la tornerà la festa della birra artigianale “Passione birra” con la partecipazione di 14 birrifici. Come da tradizione, non mancherà un ricco vintage market dove si potrà trovare un’ampia scelta di abbigliamento, accessori, complementi d’arredo, oggettistica, modernariato, dischi in vinile, memorabilia, orologi, occhiali e molto altro ancora.

Infine, nuova area bimbi con giochi e animazione per i più piccoli!

Qui il programma dettagliato dell’evento: http://www.tattooweekend.it/