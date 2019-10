Tavolata solidale sotto i portici dell'Arengario a Monza

Tavolata solidale sabato 12 ottobre a Monza sotto i portici dell’Arengario in occasione della Giornata mondiale contro la povertà. L’appuntamento, aperto ai senzatetto e a tutte le persone che vorranno partecipare e condividere questo momento davanti a un piatto di pasta e fagioli, si terrà dalle alle 19,30 alle 22, insieme ai volontari di Spazio37, la struttura che gestisce il Piano Freddo.

La "Tavolata Solidale" è una delle attività organizzate da "Monza.Con", il sistema di contrasto alla povertà coordinato dal Comune di Monza che riunisce 15 associazioni, cooperative e gruppi spontanei della società civile. “Mettere in rete gli interventi a favore di persone in situazione di marginalità e di povertà e favorire forme di inclusione. È questo l'obiettivo della nostra Amministrazione reso concreto dal protocollo “Monza.Con”. Un progetto che è il risultato di un grande lavoro di squadra e della straordinaria energia del volontariato e del terzo settore”, così il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini.

La pasta e fagioli, uno dei piatti più semplici e, allo stesso tempo più nutrienti al mondo, simbolo della lotta alla povertà, sarà preparata da una classe serale dell'Istituto Olivetti, coordinata dalla professoressa Maria Federica Delzanno. Questo è il sesto anno che l'Olivetti partecipa alla Tavolata Solidale: per gli studenti è un’attività didattica, ma è anche un momento di sensibilizzazione al tema della solidarietà.

L’evento, quest’anno, vede la partecipazione anche delle associazioni GoodGuys e Croce di Malta che entreranno a far parte della rete e la collaborazione del fornaio Le Delizie di via Zucchi, della COOP di via Lecco e dell’IPER di viale Stucchi.

Una giornata contro la povertà

La “Giornata Mondiale contro la Povertà” nasce il 17 ottobre 1987, quando più di centomila persone si riunirono al Trocadéro di Parigi, dove nel 1948 fu firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per ricordare le vittime della povertà estrema, della violenza e della fame. La Giornata fu istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l’indigenza in tutti i paesi. La lotta contro la povertà è anche al centro degli Obiettivi del Millennio e dell’Agenda 2014 – 2020 della Comunità Europea.