Un tè da regina nella Villa Reale di Monza

Un tè d'altri tempi... un pomeriggio da Reali, in una cornice davvero Reale. Le sale di rappresentanza della Villa Reale di Monza, utilizzate un tempo per accogliere gli ospiti, intrattenerli, chiudere importanti affari politici, mostrare sfarzo in maestosi balli e cene di gala, rivivranno con la magia di un tempo.



La Sala degli Uccelli, un tempo utilizzata dai Reali, proprio per sorseggiare il tè con graditi ospiti, verrà allestita per accogliere il pubblico che potrà godere di un pomeriggio all'insegna del "conversare", sorseggiando un ottimo the e dei gustosi pasticcini.

Con la guida di uno storico dell'arte scopriremo arti e dissapori degli uomini illustri che hanno abitato la villa, la maestria di chi l'ha costruita, con approfondimenti e curiosità.