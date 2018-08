Torna il teatro ai Boschetti reali di Monza: si inizia con Dante

Tornano a vivere i Boschetti Reali. Il debutto è previsto a settembre quando lo spettacolo itinerante dedicato al Sommo Poeta farà tappa qui per ambientare le letture sceniche tratte da l’Inferno. Per il Purgatorio la location prescelta sarà il Liceo Nanni Valentini e per il Paradiso l’avancorte di Villa Reale.

Sotto la regia di Agostino De Angelis saranno trenta gli attori monzesi coinvolti, quattro i musicisti, dieci ballerini e un coro. Senza scenografie, ma avvalendosi degli attori che daranno vita alle scene in mezzo al pubblico, con brani musicali, performance di danza, mimica e con un apposito studio per il disegno delle luci, la location prenderà vita trasformandosi in un girone infernale, in una cornice del Purgatorio o in un cielo paradisiaco.