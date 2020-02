I promessi sposi alla prova: a marzo in scena al Teatro Manzoni

I promessi sposi alla prova - di Giovanni Testori, regia Andrée Ruth Shammah, con Luca Lazzareschi e Laura Marinoni - sarà in scena al Teatro Manzoni di Monza dal 13 al 15 marzo.

"Questo è un tempo di inquietudini - scrive la regista - di perdita di confini e valori che chiede di tornare indietro per fare il punto, confrontarsi e rimettersi 'alla prova'. Ci sono momenti storici in cui alcuni testi ci sembrano necessari; la prima volta che ho messo in scena I Promessi sposi alla prova con Franco Parenti, ne sentivo la necessità e la sento oggi, come e forse più di allora. Per quanto lontano da noi e dallo spirito del nostro tempo, un classico è tale perché capace di risvegliare dubbi ed emozioni proprie a tutti gli esseri umani, in qualsiasi epoca. Testori ha accolto, tradito o tradotto le parole di Manzoni in una nuova forma che rende contemporanee e facilmente comunicabili verità antiche di cui abbiamo nuovamente bisogno. Con questo spettacolo, non solo si vuole restituire al pubblico uno dei capisaldi della letteratura italiana e far conoscere e amare la riscrittura di Testori, ma si intende esortare a camminare con una nuova consapevolezza nel nostro tempo e a riscoprire i fondamenti del Teatro […] ritrovare, ancora una volta, il senso del fare teatrale".