A Vimercate tre giorni di teatro, animazione e laboratori per gli under 18

Tre giorni di festa per i bambini e i ragazzi under 18. Dal 10 al 13 luglio le vie del centro di Vimercate saranno prese d'assalto da artisti di strada, musicisti, attori e giocolieri. Questo il menù di Vimercate Ragazzi Festival, Festival Nazionale di Teatro rivolto alle nuove generazioni.

L'evento non sarà solo una vetrina per le compagnie di teatro ragazzi italiane, ma anche una manifestazione legata ai luoghi e alla vita della città: teatro all’aperto su palchi ospitati nel borgo, animazioni nei parchi cittadini, laboratori artistici, spazi di promozione del tessuto associativo locale, artisti di strada, animazione del tessuto commerciale.

Il cartellone

Venerdì 10 luglio

ore 11.00 – Pleiadi - Campsirago Residenza in Alberi Maestri Kid (adatto ai bambini dai 4 anni), Parco Sottocasa, Via Galbussera

ore 12.30 – Pic nic di benvenuto (solo per gli operatori accreditati)

ore 14.00 – Incontro professionale (solo per operatori accreditati)

ore 16.00 – Teatro invito in "Pollicino Pop" (per i bambini di età compresa tra i 4 gli 8 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 18.00 – Teatro invito in "Pollicino Pop" (per i bambini di età compresa tra i 4 gli 8 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 20.00 – Pleiadi - Campsirago Residenza in Alberi Maestri Kid (adatto ai bambini dai 4 anni), Parco Sottocasa, Via Galbussera

ore 21.15 – Teatro Pan in "L'usignolo o l'amicizia) (adatto ai bambini a partire dai 6 anni), Palazzo Trotti, P.zza Unità d’Italia, 1

ore 22.45 – Fossick Project in "L'ammalia fuoco" (aperto a tutti), Via Vittorio Emanuele, 53



Sabato 11 luglio

ore 9.30 – Melarancio Naturalis in "4 elementi come casa" (adatto ai bambini a partire dai 12 mesi), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 10.30 – Pleiadi - Campsirago Residenza in Alberi Maestri Kid (adatto ai bambini dai 4 anni) , Parco Sottocasa, Via Galbussera

ore 11.00 – Melarancio Naturalis in "4 elementi come casa" (adatto ai bambini a partire dai 12 mesi), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 12.30 – Newsround nuove idee in circolo

ore 16.00 – Cieocifa in "Tre piccioni con una favola" (adatto a tutti), Parco Gussi, Via Giuseppe Mazzini

ore 16.30 – Intrecci teatrali in "La fabbrica di baci" (riservato ai bambini a partire dai 7 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 17.30 – Cieocifa in "Tre piccioni con una favola" (adatto a tutti), Parco Gussi, Via Giuseppe Mazzini

ore 18.00 – Intrecci teatrali in "La fabbrica di baci" (riservato ai bambini a partire dai 7 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 21.15 – Scenamadre in tre (aperto a tutti), Palazzo Trotti, P.zza Unità d’Italia, 1

ore 22.45 – Fossick Project in "L'ammalia fuoco" (aperto a tutti) , Villa Sottocasa, Via Vittorio Emanuele, 53

Domenica 12 luglio

ore 9.30 – Delleali teatro in "Pesce pesciolino" (adatto ai bambini di età compresa tra 1 e 5 anni) , Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 11.00 – Delleali teatro in "Pesce pesciolino" (adatto ai bambini di età compresa tra 1 e 5 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 11.30 – Gelmi Ruggero in "Corpi al vento" (per i ragazzi a partire dai 12 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 12.30 – Pic nic al Parco (solo per gli operatori accreditati)

ore 15.00 – Gelmi Ruggero in "Corpi al vento" (per i ragazzi a partire dai 12 anni), Parco Trotti, Via Vittorio Emanuele

ore 16.15 – Teatro Viaggiante in "La Famiglia Mirabella" (adatto a tutti), Palazzo Trotti, P.zza Unità d’Italia, 1

ore 17.30 – Faber Teater in "Il campione e la zanzara" (adatto a tutti) , Palazzo Trotti, P.zza Unità d’Italia, 1

Informazioni e costi

L'ingresso costa: intero 5 euro, ridotto 3 euro (per gli under 18). Per i diversamente abili l'ingresso costa 3 euro (omaggio per l'accompagnatore).



Per informazioni inviare un'email a info@vimercateragazzifestival.it; per le prenotazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero

377.1304141.