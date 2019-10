A Monza apre il temporary store dello gnocco fritto

A Monza, in una location non ancora rivelata, apre un temporary restaurant pop-up, che dal 19 al 24 novembre sarà dedicato alla bontà dello gnocco fritto.

"Tutti in fibrillante attesa, tutti pronti, con le forchette e bicchiere in mano", scrivono gli organizzatori di Street Fud Festival, annunciando l'inaugurazione del nuovo format che vedrà chef selezionati proporre specialità della cucina tradizionale italiana. L'obiettivo è dare la possibilità agli amanti della buona tavola di sperimentare nell'ambito culinario. In programma anche musica e vendita di prodotti enogastronomici.

A breve saranno disponibili maggiori dettagli sulla pagina Facebook dedicata all'evento. Le prenotazioni sono già disponibili scrivendo su WhatsApp al numero 3490505743.