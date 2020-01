The tempest: il 7 febbraio in scena al Binario 7, in inglese

Venerdì 7 febbraio al Teatro Binario 7 andrà in scena in lingua originale (con sovratitoli) The Tempest, il capolavoro estremo del Bardo: l’opera che scrisse di ritorno a Stratford, ormai lontano dai clamori della scena londinese. Un dramma romanzesco che è tutto e soltanto magia: a partire dal naufragio, voluto dal sapiente duca di Milano, Prospero, per continuare con gli inquietanti rumori dell’Isola, e con l’apparizione dei suoi due abitanti originari: Ariel, lo spirito alto, e Calibano, l’incarnazione del profondo.

Sinossi

Un’isola che è un palcoscenico e che rappresenta il mondo è quella in cui gli esiliati da una Milano che Shakespeare immagina affacciarsi sul mare si perdono, si riconoscono e, attraverso una punizione fittizia, ritrovano finalmente se stessi. Lo fanno pagando però un prezzo altissimo: la perdita della magia.

Un adattamento che restituisce al pubblico l'autenticità del verso shakespeariano, sia per chi l’inglese lo conosce bene, sia - grazie ai sovratitoli in italiano - per chi si avvicina al teatro in lingua originale per la prima volta. Il tutto impreziosito dalle musiche curate da Mario Borciani che, con voci arcane e climi rarefatti, si studiano di rappresentare l’isola “piena di rumori, di suoni, di dolci arie, che danno gioia e non malinconia".