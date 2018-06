Tia Airoldi vs. Jean Claude Izzo: il 22 giugno musica e letteratura per l’aperitivo di Monza

Venerdì 22 giugno, a partire dalle ore 19.00, il cantante e fondatore dei The Please, Tia Airoldi sarà ospite della rassegna A Monza Manca il Mare, nel cortile del Civico 144 in via Libertà (Monza). Dopo aver condiviso il palco con artisti del calibro di Calexico, Bologna Violenta, Giorgio Canali, sotto l’effige dei The Please, a giugno 2017 Tia Airoldi produce e pubblica “Morning News” primo singolo come Tia Airoldi e nei primissimi giorni del 2018 pubblica il secondo singolo "Dinner". Entrambi i brani vengono presentati come videoclip.



Tia Airoldi porta al Civico 144 la sua musica e le letture di Jean Claude Izzo, scrittore e sceneggiatore francese. Dalla sua penna grandi romanzi come "Casino Totale", "Chourmo. Il cuore di Marsiglia" e "Il Sole dei Morenti".



A Monza Manca il Mare è la rassegna di musica indipendente e letteratura controcorrente iniziata il 18 maggio e che, nei fine settimana di Giugno e Luglio, ospiterà alcuni tra i migliori cantautori della scena indipendente, alternando alla loro musica un reading di brani tratti dai libri che ne hanno segnato il percorso artistico. I precedenti appuntamenti, che hanno goduto di grande riscontro da parte del pubblico, hanno visto il milanese Veronal leggere brani di Bukowski, il cantautore Claudio Barzetti accompagnato dalla lettura di Scott-Fitzgerald e Daniele Isola leggere brani di Paul Auster.



La rassegna è stata organizzata dai ragazzi del Civico 144 con il patrocinio del Comune di Monza, in un’ottica di valorizzazione e riqualificazione intellettuale del quartiere Libertà, dove sorge il Centro Civico. Tutti gli eventi di A Monza Manca il Mare sono ad entrata libera, con sostanzioso aperitivo a buffet.



Venerdì 22 giugno: Tia Airoldi Vs Jean-Claude Izzo

Sabato 30 giugno: Diego “Deadman” Potron Vs Stephen King

Domenica 8 Luglio: Davide Romagnoni dei Vallanzaska Vs Primo Levi

