Truck, musica e cocktail bar: ecco il food festival più grande della Brianza

Tittoni Food Festival, la rassegna gastronomica di cibo da strada più grande della Brianza, arriva al Parco Tittoni da venerdì 28 a domenica 30 giugno.

"Un week end dedicato al cibo di strada dolce e salato, per tutti i gusti - scrivono gli organizzatori -. Uno spazio ampliato con una nuova area truck food, area relax e musica, cocktail bar, per il food festival più grande della Brianza". In programma, ogni sera, musica dal vivo: venerdì tributo a Vasco con i Vasco Revolution, sabato omaggio ai Queen con i 39 Queen e la domenica una sera tutta dedicata alla Seattle music. L'evento sarà accessibile venerdì e sabato dalle 18 all'una, domenica dalle 11 alle 24.