Tomorrowland a Monza: ultimo giorno per le pre-registrazioni per le prevendite

Tomorrowland sbarca nel Parco di Monza. Il 28 luglio il capoluogo brianzolo si prepara a diventare "capitale" della musica dance ed elettronica grazie al festival più famoso al mondo che unirà contemporaneamente lo storico festival di Boom, in Belgio, con altre sette città nel mondo (Monza, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan) con dj e collegamenti streaming che faranno ballare gli ospiti dalle sedici del pomeriggio fino alle tre di notte.

Prevendite e biglietti

Martedì 27 febbraio, a mezzogiorno, chiudono le pre-registrazioni per accedere alle prevendite Early Bird per l’evento al Parco di Monza, che saranno successivamente acquistabili da mercoledì 28 febbraio dalle ore 14 per 24 ore.

È possibile effettuare le pre-registrazioni per i biglietti di UNITE With Tomorrowland sul sito www.tomorrowland.com, dove sono indicate tutte le informazioni in merito ai sette eventi, incluse le date di vendita dei biglietti. Chiunque si pre-registra sarà in pole position quando partirà la vendita vera e propria. Dal 2 marzo aprirà la general sales a prezzo pieno.

Il festival

Un palco che va oltre ogni immaginazione, allestimenti incantevoli, effetti speciali e tanta musica. Questi gli ingredienti del successo di UNITE With Tomorrowland, il festival di musica dance ed elettronica più famoso al mondo. Grazie alla connessione via satellite lo show sarà sincronizzato in tutte le sette location coinvolte. La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di Tomorrowland. Sabato 28 luglio sette edizioni eccezionali di UNITE With Tomorrowland collegheranno Monza, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan, alternando le loro straordinarie line up al collegamento via satellite con Boom.

Gli artisti