Tomorrowland a Monza: come arrivare, informazioni su mezzi, bus e treni

Manca poco al Tomorrowland 2018, uno dei più attesi momenti dance dell'anno in Italia. Nonostante l'evento sia sold-out, scrive l'organizzazione, "per facilitare la partecipazione all’evento, abbiamo attivato una procedura di "Ticket Swap" , ovvero persone che non possono più partecipare all'evento, che desiderano cedere il proprio biglietto. Se vuoi, possiamo fornirti i riferimenti di persone interessate a cedere il biglietto, così potete chiamarvi direttamente. Per avere il nominativo/contatto di persone interessate a cedere il proprio biglietto, inviaci una mail con la tua richiesta a info@5guyscompany.com".

Come ritirare i biglietti

I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati sabato 28 luglio dalle ore 09:00 alle ore 22:00 presso il Centro Accrediti in via Carlo Cattaneo 88C, Lissone (MB).

Apertura porte ore: 11.00

Inizio evento ore: 12.00

I documenti necessari per il ritiro sono i seguenti:

- documento di identità

- e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center;

- in caso di ritiro da parte di terzi: delega scritta da parte dell'intestatario dell'ordine, fotocopia del documento di identità dell'intestatario dell'ordine, documento di identità della persona delegata e e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center.

Come arrivare al Parco di Monza: informazioni mezzi treno bus e auto

Unite with Tomorrowland si svolge all’ Autodromo di Monza (MB). All’interno dell’Autodromo di Monza saranno presenti precise indicazioni di percorso per recarsi all’area evento. La città di Milano è situata a nord-ovest in Italia. Da Milano è possibile utilizzare diverse soluzioni per arrivare all’Evento.

A piedi

L’ingresso pedonale è localizzato c/o: Via Enzo Ferrari, 1 - 20900 Vedano al Lambro (MB)

Automobili

L’ingresso veicolare è localizzato c/o: Via Santa Maria delle Selve, 17 -20900 Biassono (MB). Al termine dell’evento ogni spettatore dovrà obbligatoriamente lasciare l’area concerto dal varco utilizzato per l’ingresso. Per ragioni di sicurezza e per una migliore organizzazione dell’Evento, non saranno ammesse deroghe alle suddette disposizioni. Gli ingressi possono essere facilmente trovati tramite GPS o Google Maps. Il Parco di Monza è ben collegato.

In treno:

La fermata più vicina all’evento è: Monza FS

In aereo:

L’aeroporto di Milano Linate si trova a 30 minuti dal Parco di Monza (MB)

L’aeroporto di Milano Malpensa si trova a 60 minuti dal Parco di Monza (MB)

L’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio si trova a 50 minuti dal Parco di Monza (MB)

Sono previsti bus speciali per raggiungere l’area concerto? Sì, nelle seguenti modalità:

- Dalle ore 08:00 del 28/7 - dalla stazione di Monza FS, al centro accrediti per il ritiro del biglietto – alla

location

- Dalle ore 24:00 del 29/7 alle ore 03:00 dall’ingresso pedonale di Vedano a Milano Centrale FS. Qui per acquistare il servizio.