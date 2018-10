Ecco il corso per imparare a fare le torte nei barattoli

Idee buone e creative: Katia Baldrighi, blogger di iFood, torna con un nuovo appuntamento dedicato alla cucina in programma sabato 27 ottobre a partire dalle 17:30. Il pubblico scoprirà come preparare dolci semplici e veloci direttamente in barattoli di vetro.



Pochi e semplici ingredienti basteranno per realizzare la ricetta scelta da Katia Baldrighi: una torta all’acqua in barattolo. Profumata alla vaniglia, dal gusto delicato e leggero, la torta in barattolo è alla portata di tutti ed è perfetta per un regalo goloso e creativo.

Trucchi e consigli completeranno la lezione di cucina e sveleranno tutti gli accorgimenti per cucinare direttamente in barattolo. Al termine dello show-cooking tutti gli ospiti potranno lasciarsi ingolosire da un dolce assaggio.