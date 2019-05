A maggio tour guidati in bici al Parco di Monza

Un percorso dedicato alla ricerca di tipologie particolari di alberi. Questa la proposta di cicloturismo sostenibile e consapevole che domenica 26 maggio arriva al Parco di Monza con 'Storie di vecchi giganti: i grandi alberi nel Parco di Monza', un percorso di dieci chilometri. L'appuntamento è previsto alle 9:30 alla Porta Monza.

Il percorso

Adatta sia ad adulti che a bambini (dagli 8 anni in su se autonomi in bicicletta) e perfetta per le famiglie, l'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Il tour guidato in bicicletta permetterà di scoprire l'ampia varietà vegetale custodita dal meraviglioso Parco di Monza. A raccontare il territorio accompagnatori selezionati. Il percorso è a cura di Consorzio Comunità Brianza e Cooperativa Rea, impegnate nella promozione del cicloturismo guidato in Brianza.