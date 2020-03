Transilvania show: lo spettacolo per famiglie arriva a Brugherio

Transilvania show, lo spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli, con i personaggi del film Hotel Transylvania, arriva al Teatro San Giuseppe di Brugherio sabato 18 aprile.

"Uno spettacolo da urlo - scrivono gli organizzatori - che vi farà morire dal ridere! Con un cast da paura di cantanti, attori, ballerini e acrobati mostruosamente bravi. Tra gli invitati alla festa di Vampir Primus c’è un ospite malcapitato, travestito da mostro e inconsapevole di essere l’unico in costume. Come riconoscerlo fra i mostri veri? Riuscirà a scappare? O sarà sopraffatto dalla paura? Fra i mostri però c’è qualcuno che vuole aiutarlo a scappare o forse.. aiutarlo a diventare veramente uno di loro. La festa è irresistibile come questo divertentissimo spettacolo!".

Ad aspettare le famiglie un musical con teatro d’attore e canzoni dal vivo, adatto ai bambini dai 3 anni in su. Al termine è prevista una merenda con frittelle.