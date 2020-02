Trekking fotografico: la primavera alla Reggia di Monza

Ti piace fare fotografie? Non perdi occasione per immortalare un paesaggio o condividere un ricordo fotografico? Allora non perdere l'occasione di partecipare a questa uscita in compagnia di un fotografo professionista per ricevere consigli sulla tecnica, sperimentare insieme e imparare alcuni "trucchi del mestiere"!



La gita sarà un vero e proprio workshop all'aria aperta condotto da Luca Cazzaniga, membro dell’Associazione Nazionale dei Fotografi Professionisti. Che tu abbia una macchina fotografica o semplicemente uno smartphone, quello che conta è la tua passione per la fotografia.



Questo trekking fotografico sarà dedicato al paesaggio di un parco urbano. Luca ci accompagnerà alla scoperta del Parco della Reggia di Monza tra laghetti, alberi secolari, cascine e ville gentilizie per imparare a fotografare i fiori, i riflessi della luce sulle architetture, i colori della primavera e gli angoli nascosti di un giardino di delizie.