Trenini in mostra 2019

Il Gruppo Fermodellistico Sala Stazione organizza a Carnate (MB), presso i locali dell’oratorio di Via San Cornelio e Cipriano e presso la palestra della Scuola Elementare di Via Premoli 19 ,la 22° esposizione di modellismo ferroviario con borsa scambio nella giornata di sabato.



Ingresso libero con orario per il pubblico dalle 09:00 alle 18:00.



Presso le due sedi di Carnate saranno in esposizione i più grandi plastici ferroviari dei gruppi italiani oltre a molti plastici di privati , simulatori di guida , spazio LEGO ed in occasione della 22° edizione ...... molto altro.



Presso l'oratorio durante la manifestazione sarà visitabile anche il plastico DANTE nella sede del gruppo GFSS organizzatore dell'evento.



Servizio ristorante (su prenotazione) e servizio bar completano l’offerta al pubblico della manifestazione.



Hai un plastico e vuoi esporlo alla mostra ? Telefona al 3477342968 (Sig. Fabrizio).



Per informazioni e prenotazione tavoli della borsa scambio di sabato chiama il 3486044143 (Sig. Sanvito) .