Trippa in piazza: torna la mega pentolata di solidarietà

"Vieni a gustare con noi la tradizionale 'busecca' in una giornata di buonumore e solidarietà". È questo l'invito che gli organizzatori di 'Trippa in piazza - Pentolata della solidarietà 2019' rivolgono a tutta la cittadinanza. L'evento viene proposto dall'associazione Regala un Sorriso, che ha diversi progetti di assistenza all'infanzia in Ucraina e di accoglienza in famiglie italiane di bambini provenienti dall'area di Chernobyl.

Il programma della giornata

Si parte alle 15 con musica e animazione. Alle 18:30, poi, si prosegue con la tradizionale distribuzione di trippa, pizza, patatine, bibite, che vede in parallelo musica e balli di gruppo. Dalle 19, infine, sale sul palco Banda Larga BeFolk. L'iniziativa è realizzato in collaborazione con il comune di Desio. In caso di pioggia - ricordano gli organizzatori - la ristorazione sarà solo da asporto. Durante la manifestazione il pubblico potrà conoscere le attività dell'associazione Regala un Sorriso.