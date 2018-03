A Lentate sul Seveso il primo trofeo di boxe

Tutto pronto per il ‘1° Trofeo Città di Lentate – Boxe’ sabato dieci marzo a Lentate sul Seveso.

Protagoniste dell’iniziativa anche alcune ‘Pugili in gonnella’, proprio per lanciare un messaggio forte. Piu’ avanti – con data ancora da definire - sarà organizzata una giornata gratuita per un allenamento dedicato alle donne. La manifestazione, organizzata dall'Unione Sportiva Lombarda Asd in collaborazione con l'associazione Be Woman, ha la finalità di promuovere lo sport, nello specifico la disciplina della boxe al femminile.

A partire dalle ore 17,00 l’attività prenderà il via con 7 incontri maschili al contatto pieno. Il clou dell'evento sarà dedicato proprio alle donne, con 5 incontri dilettantistici che vedranno protagoniste 10 “pugili in gonnella”. Da segnalare il rientro di Federica Monacelli, atleta già due volte campionessa Italiana che per l’occasione vestirà per l’ultima volta i panni da dilettante, per passare poi a maggio al professionismo e di Francesca Corso che salirà sul ring per il suo 50° match. L’associazione Be Woman destinerà una parte degli incassi, all’organizzazione di una giornata gratuita per un allenamento dedicato alle donne. L'organizzazione è riuscita a portare sul territorio lentatese la grande sfida internazionale dual match Lombardia Vs Inghilterra, che dopo una breve pausa intorno alle 20,30 prenderà il via con ben 12 match, dove i migliori pugili elite lombardi affronteranno la rappresentativa inglese.